Binnenland

De Tweede Kamer is eensgezind in haar pleidooi voor een hardere aanpak van China. Partijen vinden dat het kabinet onvoldoende optreedt tegen Chinese misstanden zoals spionage, schending van mensenrechten en bedreiging van Taiwan, bleek tijdens een debat woensdag met minister Caspar Veldkamp (Buitenlandse Zaken) over China.