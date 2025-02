„De algemene teneur was dat we eensgezind zijn, dat we als blok moeten optreden. Dat de maatregelen pijn moeten doen”, aldus Klever die herhaalde dat tarieven niet in het belang van Europa en de VS zijn. De bijeenkomst was bedoeld om elkaar op de hoogte te houden van wat op tafel ligt en de neuzen dezelfde kant op te krijgen. De Europese Commissie bepaalt welke stappen worden genomen.

De minister wil nog niets zeggen over maatregelen. Wel wees ze erop dat de EU in het eerste presidentschap van Donald Trump ook maatregelen heeft genomen. Die zijn onder president Joe Biden opgeschort, maar die lopen eind maart af. „Dus je zou kunnen denken dat die weer van kracht worden.” Die troffen toen onder meer bourbon, Harley Davidson, en een deel staal en aluminium.

Voor Nederlandse bedrijven kunnen de Amerikaanse heffingen „behoorlijk schadelijk” zijn, zegt Klever. Het gaat onder meer om Tata Steel. „Een fors deel van hun export gaat naar de Verenigde Staten. Dus het zal hen hard raken.” Ook andere Nederlandse bedrijven zullen er last van krijgen.

Op 12 maart moeten de Amerikaanse heffingen van kracht worden.