Heineken, waar naast het gelijknamige biermerk ook merken als Amstel en Desperados onder vallen, had in 2023 nog te maken met een zwakke verkoop in Nigeria en Vietnam. Vorig jaar sloeg dat beeld om: in deze landen, maar ook in India, Mexico en Brazilië verkocht de bierbrouwer juist meer bier. Later op de dag gaf zakenbank RBC Capital Markets ook nog een adviesverhoging voor het aandeel.

De AEX-index op het Damrak sloot de handelsdag 0,4 procent hoger af op 942,61 punten. De MidKap steeg ook 0,4 procent, tot 850,89 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt klommen tot 0,5 procent.

Een andere sterke stijger in de AEX was ABN AMRO. Beleggers zetten dit aandeel 8,2 procent hoger. Ondanks dat de Europese Centrale Bank (ECB) bezig is met het verlagen van de rentes, slaagde de bank erin de rente-inkomsten vorig jaar verder op te voeren tot 6,5 miljard euro. De jaarwinst ging wel omlaag.

Randstad was de hekkensluiter in de hoofdgraadmeter, met een min van 6,5 procent. Het uitzendconcern kwam woensdag ook met resultaten, waaruit naar voren kwam dat het bedrijf heeft geleden onder de afkoelende arbeidsmarkt in veel landen waar het bedrijf actief is. Door de zwakkere economie zijn bedrijven terughoudender geworden met het aannemen van tijdelijk personeel. Zowel de omzet als de aangepaste nettowinst daalden.

Het uitzendbedrijf werd onderin de AEX vergezeld door supermarktconcern Ahold Delhaize. Dat aandeel verloor 5,8 procent. Het moederbedrijf van onder andere Albert Heijn en bol heeft de verkopen in het laatste kwartaal van vorig jaar nauwelijks zien groeien. Zo zag het bedrijf de omzet teruglopen in de Verenigde Staten, waar Ahold Delhaize ongeveer twee derde van de inkomsten realiseert.

Donderdag krijgen beleggers op Beursplein 5 opnieuw een drukke dag. Dan komen onder andere bouwconcern BAM, was- en levensmiddelenbedrijf Unilever en ingenieursbureau Arcadis met resultaten. Deze bedrijven sloten woensdag respectievelijk met een plus van 1 procent, een plus van 0,4 procent en een min van 0,1 procent.