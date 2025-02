Hulpprojecten Oekraïense vluchtelingen snel gestart door EU-geld

Geld uit het CARE-fonds was bedoeld om de samenhang van hulp aan vluchtelingen in de Europese Unie te vergroten. Geld uit het potje van 2015 tot 2020 dat was overgebleven, kon in 2022 na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne door de EU-lidstaten worden gebruikt om vluchtelingen te helpen.

De Rekenkamer stelt nu in het onderzoek dat de controle achteraf te beperkt was om goede conclusies over de doelmatigheid van de hulpprojecten te kunnen trekken. De voornaamste aanbeveling is dan ook dat de Europese Commissie een „passend monitoringsysteem” met de juiste gegevens moet opzetten „om de doeltreffendheid te beoordelen”.

De middelen zorgden er wel voor dat „de lidstaten de nodige flexibiliteit, liquiditeit en vereenvoudiging hadden om snel op de crisis te kunnen reageren”. Na de inval van Rusland in Oekraïne vluchtten 4,2 miljoen Oekraïners naar EU-landen. De meeste mensen gingen naar Duitsland en Polen.