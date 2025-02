„Onze onderzoekers hebben enige tips ontvangen vanuit de bevolking over de mogelijke verblijfplaats van de 29-jarige man”, meldt de Oostenrijkse politie. „Vooralsnog zat de gouden tip daar nog niet tussen.” De politie heeft na de ontsnapping de omgeving doorzocht, onder meer met honden. Volgens de politie wordt bij de zoekactie ook samengewerkt met het buitenland. Hoe die samenwerking eruitziet, laat de politie nog in het midden.

De Nederlander zat volgens Oostenrijkse media, waaronder Der Standard en Kurier, vast omdat hij leiding gegeven zou hebben aan de zogenoemde Rammbockbende, of „stormrambende”. Die bende is volgens de media in verband gebracht met overvallen en plofkraken. Zijn veroordeling was nog niet definitief.