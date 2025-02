De rechts-radicale AfD staat momenteel tweede in de peilingen en heeft Weidel naar voren geschoven als kandidaat om bondskanselier te worden. De nationalist Orbán noemde zijn gast in een bericht op X „de toekomst van Duitsland” en zei dat het een eer is om haar te kunnen verwelkomen in de Hongaarse hoofdstad. Het lijkt evenwel onwaarschijnlijk dat de AfD in de volgende regering zit, omdat grote Duitse partijen niet met de anti-immigratiepartij van Weidel willen samenwerken.

De AfD-leider stelde tijdens de persconferentie met haar gastheer dat Duitsland zwak is geworden. Ze bekritiseerde het beleid van de huidige linkse regering op het gebied van migratie en energie en gaf aan dat ze de macht van de EU wil beperken. Weidel beloofde „het pad van Hongarije” te volgen als haar partij toch in de regering komt na de verkiezingen van 23 februari. Dat land staat volgens haar voor redelijkheid, onafhankelijkheid en de vrijheid van meningsuiting.