Mensen die door het toeslagenschandaal een schuld hebben opgebouwd bij bijvoorbeeld een bank, kunnen dat geld onder voorwaarden terugkrijgen van de overheid. Deze zaak ging om een vrouw die in februari 2021 30.000 euro compensatie ontving in het kader van de Catshuisregeling. Zij gebruikte daarvan 12.000 euro om schulden bij ING af te betalen. De vrouw vroeg dit geld daarna terug bij de minister van Financiën.

Die wees het verzoek af, omdat de vrouw niet voldeed aan de wettelijke voorwaarden voor het overnemen van een private schuld door de overheid. De minister heeft de mogelijkheid om in schrijnende gevallen af te wijken van die wettelijke voorwaarden. Dit kan zo zijn als de schuld leidt tot of bijdraagt aan „serieuze en structurele financiële nood, aan ernstige medische omstandigheden, of aan andere ontwrichtende persoonlijke omstandigheden”. Wat dit precies inhoudt, kan per situatie verschillen, legt een woordvoerster van de Raad van State uit.

De vrouw stelde volgens de bestuursrechter alleen dat „zij het oneerlijk vindt dat zij door haar vroege aflossing van haar leningen niet meer het volledige bedrag van de Catshuisregeling vrij kon besteden”. Dat is niet voldoende voor een uitzondering.

De Raad van State benadrukt dat het „zonder meer aannemelijk” is dat de gedupeerde in financiële nood verkeerde toen zij de lening afsloot bij ING. Het toeslagenschandaal heeft in veel gevallen tot schrijnende situaties en schade geleid. Maar in deze zaak gaat het niet om de omstandigheden die speelden tijdens de affaire zelf, legt de bestuursrechter uit. Aan de orde zijn „actuele omstandigheden die samenhangen met de weigering om schulden over te nemen of te compenseren”.

Dat het oneerlijk voelt dat een deel van de Catshuisregeling naar ING is gegaan, kan niet worden gezien als zo’n actuele schrijnende situatie. De vrouw en haar advocaat waren volgens de Raad van State niet op de zitting om eventuele andere persoonlijke omstandigheden toe te lichten.