Zeeland werkt verder aan opzetten kenniscentrum slavernijverleden

De colleges van de provincie en de drie Zeeuwse gemeenten hebben daarom besloten geld beschikbaar te stellen voor het aanstellen van twee adviseurs. De provincie maakt hiervoor 70.000 euro vrij en de gemeente Middelburg 50.000 euro. Vlissingen en Veere stellen elk 20.000 euro beschikbaar.

De activiteiten van dit jaar zijn vooral gericht op het in „de etalage zetten” van het kenniscentrum. Om te kunnen starten is er naast de financiële bijdragen van de drie Zeeuwse gemeenten en provincie meer geld nodig, stellen de provincie en gemeenten. Zeeland hoopt op een bijdrage van de Rijksoverheid, maar heeft nog geen concrete toezegging gekregen. „Wij gaan daar niet op wachten en gaan nu zelf vervolgstappen zetten voor het inrichten van een kenniscentrum”, zegt gedeputeerde Jo-Annes de Bat (cultuur). „Als het Rijk op een gegeven moment instapt, kunnen we de programma’s die we voor ogen hebben verder uitrollen.”