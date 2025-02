Consument weet bloemen zonder bestrijdingsmiddelen niet te vinden

Binnenland

Driekwart van de Nederlanders denkt positief over bloemen die zonder bestrijdingsmiddelen zijn geteeld. Vier op de tien mensen willen daar best wat meer voor betalen, de meesten maximaal 20 procent, zo komt vlak voor Valentijnsdag naar voren uit een representatieve peiling van onderzoeksbureau Verian in opdracht van Natuur & Milieu. Een groot struikelblok voor biologisch verkoopsucces is echter dat vrijwel niemand weet waar in de eigen omgeving bloemen worden verkocht waar geen bestrijdingsmiddelen aan te pas zijn gekomen.