Lagere resultaten uitzender Randstad door afkoelende arbeidsmarkt

De omzet nam over heel 2024 met 5 procent af tot 24,1 miljard euro in vergelijking met een jaar eerder. De aangepaste nettowinst daalde afgelopen jaar met 50 procent tot 405 miljoen euro. In een toelichting stelt topman Sander van ’t Noordende dat de onderliggende prestaties robuust waren en dat acties zijn genomen rond onder meer het verlagen van de kostenbasis. Volgens de topman is Randstad goed gepositioneerd voor dit jaar.

In het afgelopen kwartaal gingen met name op de Noord-Amerikaanse en Noord-Europese markt de inkomsten omlaag. Ook in Zuid-Europa, het Verenigd Koninkrijk en Latijns-Amerika was er sprake van lagere opbrengsten in de laatste drie maanden van 2024, net als in de regio Asia Pacific.

In Nederland daalde de omzet vorig jaar met 7 procent tot 3 miljard euro en op de belangrijke Noord-Amerikaanse markt zakten de inkomsten van Randstad over het hele jaar met 11 procent tot minder dan 4,8 miljard euro. In Frankrijk, wat ook een belangrijke markt is, was sprake van een omzetkrimp met 6 procent tot 3,6 miljard euro.

In oktober werd nog bekend dat Randstad de kleinere branchegenoot Zorgwerk overneemt. Randstad wil met de aankoop van het digitale platform van Zorgwerk, waar 75.000 professionals bij zijn aangesloten, groeien in de snel belangrijker wordende zorgsector.

Van ’t Noordende zei dat de marktomstandigheden uitdagend zijn, maar dat het beeld wel wisselend is. Noordwest-Europa blijft lastig, maar in Spanje en Italië gaat het vrij goed. Verder zei hij ook dat in de Verenigde Staten er optimisme is bij bedrijven over de plannen van president Donald Trump, onder meer rond deregulering. Dat optimisme werkt echter nog niet helemaal door in de activiteiten van Randstad, aldus de bestuursvoorzitter.

Financieel directeur Jorge Vazquez gaf aan dat Randstad verwacht dat het dit jaar wat beter zal gaan met het inhuren van personeel door bedrijven, maar dat er nog geen sprake is van echt herstel van de vraag.