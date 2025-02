De bevindingen staan in een nieuw rapport van Techleap, een organisatie die jonge innovatieve bedrijven wil helpen, over de staat van durfinvesteringen in Nederland. Door vrouwen geleide ondernemingen hebben volgens dat rapport vooral meer moeite om na een eerste, relatief kleine investeringsronde grotere bedragen op te halen.

Toch waren er volgens Techleap niet alleen maar ongunstige ontwikkelingen voor vrouwelijk ondernemerschap. Het aantal door vrouwen opgerichte bedrijven dat na een start-upfase kon doorgroeien tot een scale-up, waarin minstens 10 miljoen euro is geïnvesteerd, steeg met ruim een vijfde. Toch blijven door vrouwen opgerichte bedrijven binnen de Nederlandse techsector een kleine minderheid van 10 procent.

In zijn totaliteit stegen de investeringen in innovatieve bedrijven in Nederland met 47 procent, terwijl ze Europabreed juist licht daalden. Ook waren er in 2024 twee zogeheten ‘unicorns’ in Nederland, oftewel jonge bedrijven die meer dan 1 miljard euro waard werden. Het ging om de softwareontwikkelaar voor hotels Mews en DataSnipper, dat veel controletaken voor financiële afdelingen automatiseert.

De toename volgt op een moeizaam 2023, toen de durfinvesteringen met een kwart daalden. Ook nu ziet Techleap nog de nodige ruimte voor verbetering. Zo daalde het aantal pas opgerichte bedrijven dat erin slaagde durfinvesteringen binnen te halen, wat Techleap zorgen baart voor verdere innovatie. Ook loopt Nederland achter op de Verenigde Staten en een aantal andere Europese landen als het op doorgroeimogelijkheden voor start-ups aankomt.