De achtergrond van de heftige gebeurtenissen is een escalerend conflict over de woning van de slachtoffers aan de Bargerweg. Zij hadden die begin 2023 van Weitevener K. gekocht en woonden er met hun twee kinderen. Het huis had verborgen gebreken.

Op de bewuste ochtend reed K. eerst de auto van Ineke klem, in de buurt van de woning, waarna hij haar doodschoot. Vervolgens ging hij naar de woning, waar de zoon van de slachtoffers opendeed. Volgens het Openbaar Ministerie schoot K. op Sam, stak hij hem met een mes en sloeg hij hem met de kolf van een geweer. De toen 12-jarige zoon van de slachtoffers heeft geprobeerd zijn vader te beschermen.

Kort na de moorden hield de politie K. in de buurt van de woning aan. Daarvoor streamde de verdachte een filmpje op Facebook, waarin hij huilend zijn verhaal doet.

Volgens het OM heeft K. de moorden gepland. In het geval van het doden van Sam heeft de verdachte eerder gesuggereerd dat er sprake is geweest van zelfverdediging. Hij heeft ook gezegd dat hij zich slechts flarden herinnert van wat zich in de woning heeft afgespeeld.

Een onlangs verschenen rapport oordeelt hard over de vele fouten die de politie in de aanloop naar de fatale dag heeft gemaakt. De politie kreeg tal van belangrijke signalen dat het misging en greep niet in.

Woensdag bespreekt de rechtbank de feiten en de persoonlijke omstandigheden van K. en kunnen nabestaanden hun spreekrecht uitoefenen. Het OM komt donderdag met de strafeis tegen K.