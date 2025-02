Shell rekent op gunstig oordeel Hoge Raad in klimaatzaak

„We willen een sterker bedrijf worden met minder uitstoot”, vervolgt Everts. Ter onderbouwing wijst hij onder meer op het laadpalennetwerk van het bedrijf en op de grootste fabriek voor groene waterstof van Europa die Shell bouwt op de Tweede Maasvlakte.

Anders dan de rechtbank, die grotendeels meeging in de eisen van Milieudefensie, wilde het gerechtshof in Den Haag Shell geen percentages opleggen waarmee het de uitstoot van broeikasgassen de komende jaren moet verminderen. Wel was het hof het met de eisers eens dat het bedrijf een zorgvuldigheidsplicht heeft om zijn uitstoot terug te brengen.

Volgens Shell is het hof er duidelijk over geweest „dat er geen vaste route is voor het verminderen van de wereldwijde uitstoot die op één bedrijf kan of moet worden toegepast”. Het bedrijf wijst erop dat het hof ook heeft erkend dat Shell „goed op weg” is om de uitstoot binnen het bedrijf zelf tegen 2030 te halveren.

„Shell is voorstander van een evenwichtige energietransitie, een transitie die een betrouwbare en betaalbare energievoorziening handhaaft, terwijl de wereld op weg is naar netto nul uitstoot”, vat het bedrijf de eigen filosofie samen.