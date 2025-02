Maandag werd bekend dat een consortium onder leiding van miljardair Musk een bod van 97,4 miljard dollar had uitgebracht om OpenAI over te nemen. Dit verdiepte de spanningen tussen Musk en OpenAI-topman Sam Altman in de strijd om de toekomst van het bedrijf achter de veelgebruikte chatbot ChatGPT. Altman wil OpenAI omvormen tot een commercieel bedrijf en wil hiervoor honderden miljarden investeren.

Musk was een van de oprichters van OpenAI, dat sinds 2015 bestaat. Hij vertrok in 2018 uit de raad van bestuur van het bedrijf en staat nu tegenover Altman in de rechtszaal over de koers van OpenAI. Volgens Musk schenden OpenAI en Altman contractueel vastgelegde afspraken uit de periode dat Musk betrokken was bij de oprichting van de onderneming. Musk en Altman liggen al langer zakelijk overhoop, vooral vanwege verschillende visies op de richting van OpenAI.

Musk, die in 2023 zijn eigen AI-startup xAI lanceerde, verwijt OpenAI dat het zijn oorspronkelijke missie om de mensheid te dienen met open en veilige AI heeft verlaten en zich nu volledig richt op winstmaximalisatie.

Altman wees het bod van Musk maandag al af met een grap op X: „Nee, dank je, maar we kopen Twitter voor 9,74 miljard dollar als je wilt.” Musk kocht Twitter (nu X) in oktober 2022 voor ongeveer 44 miljard dollar.

„Ik denk dat Musk ons waarschijnlijk gewoon probeert af te remmen. Hij is uiteraard een concurrent”, zei Altman in een gesprek met persbureau Bloomberg. Hij gaf ook aan dat de raad van bestuur van OpenAI verschillende opties voor de toekomst van het bedrijf overweegt. Het verkopen van de AI-operaties is echter niet aan de orde.