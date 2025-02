„De bank doet het goed. We zijn een van de meest kapitaalkrachtige banken van Europa”, heeft topman Stefaan Decraene gezegd bij de presentatie van de jaarcijfers. Hij wees erop dat Rabobank op meerdere continenten actief is, voornamelijk in de landbouw maar natuurlijk ook in andere sectoren. „Als daar mogelijkheden zijn van eventueel kleine banken die ook actief zijn in dat segment, dan gaan we dat bekijken.”

Meer banken lijken de laatste tijd weer op overnamepad. Voorlopig is er volgens Decraene nog niets concreets te melden. Rabobank heeft vorig jaar ook niet stilgezeten. Zo werd met leasedochter DLL het Duitse elf Leasing ingelijfd. Zijn gebiedsontwikkelaar BPD nam daarnaast BEMOG Projektontwikkeling over. Dat waren kleine overnames en daarom wat minder zichtbaar.