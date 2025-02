ACM trekt dreigende dwangsommen tegen pakketreisaanbieders in

De marktwaakhond dreigde in juli met dwangsommen omdat vakantiegangers hun reis niet konden boeken tegen de eerder getoonde prijs. Dat mag niet, stelde de ACM. De reisaanbieders stapten daarop naar de rechter.

De voorzieningenrechter van de rechtbank in Rotterdam had de dreigende boetes in oktober al geschorst. Die betwijfelde of de reisaanbieders de regels hebben overtreden. Ook betwijfelde die of de gemiddelde consument door de schommelende prijzen op het verkeerde been werd gezet en of consumenten hierdoor in negatieve zin werden geraakt.