Onderzoekers van het CPB keken specifiek naar fietspaden langs drukke wegen met een duidelijke scheiding tussen de weg en het fietspad. Daarbij vergeleken ze in een zogeheten modelanalyse de huidige situatie met een scenario zonder de fietspaden.

Een van de conclusies uit het onderzoek is dat hoewel fietspaden vaak de plaats innemen van rijstroken, het aantal opstoppingen van autoverkeer niet toeneemt. De onderzoekers denken dat dit komt doordat forensen op de langere termijn overstappen van de auto naar de fiets. Deze verschuiving zou het verlies aan ruimte op de weg voor auto’s compenseren.

Verder is naar voren gekomen dat de komst van de fietspaden op de lange termijn ook gevolgen heeft voor waar in Nederland mensen gaan wonen en werken. „Fietsers hoeven minder om te rijden door bijvoorbeeld woonwijken, wat hun reistijden verkort. Meer forensen pakken daarom de fiets in plaats van de auto en gaan dichter bij hun werk wonen.”

De onderzoekers denken dat de verdere opmars van elektrische fietsen voor nog meer fietsende forensen kan zorgen. Dergelijke fietsen zijn doorgaans sneller dan traditionele fietsen. „Met name in steden kan dit leiden tot nog meer fietsgebruik en kortere reisafstanden.”