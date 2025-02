Damrak breidt winsten uit, ArcelorMittal beperkt verlies

Economie

De handel op het Damrak is de nieuwe week voortvarend van start gegaan, gesteund door een positieve opening van Wall Street. De koersen gingen over een breed front omhoog. Staalconcern ArcelorMittal (min 0,6 procent) eindigde in de min, maar wist een groot deel van het eerdere koersverlies tegen het slot goed te maken.