Volgens UK Steel exporteert het Verenigd Koninkrijk jaarlijks ongeveer 200.000 ton staal naar de VS, met een waarde van bijna een half miljard dollar. De Britse premier Keir Starmer is volgens een woordvoerder nog in afwachting van details over de nieuwe importheffingen. Zonder die details is het nog niet mogelijk een goede inschatting te geven van de impact, aldus de zegsman.

De Duitse organisatie Wirtschaftsvereinigung Stahl zegt dat jaarlijks vanuit Duitsland ongeveer een miljoen ton, voornamelijk speciale staalsoorten, naar de VS wordt geëxporteerd en dat ongeveer 20 procent van de totale EU-staalexport naar de Amerikaanse markt gaat. Duitsland is de grootste staalproducent van de EU.

Wirtschaftsvereinigung Stahl meldt ook dat als de VS de heffingen daadwerkelijk invoeren dit zal leiden tot verplaatsing van staalvolumes naar Europa „wat de toch al bestaande importdruk als gevolg van overcapaciteit uit China verder zal vergroten”. De organisatie roept de EU op in gesprek te blijven met Washington om tot een overeenkomst te komen.

De Europese koepelorganisatie Eurofer heeft gezegd pas met een officiële verklaring te komen als er details zijn over de heffingen. Volgens Eurofer bedroeg de waarde van de EU-staalexport naar de VS over de afgelopen tien jaar gemiddeld ongeveer 3 miljard euro per jaar.