Het KNMI heeft voor dinsdag code geel afgekondigd voor een deel van het land. Voor Drenthe en Overijssel geldt die waarschuwing van 03.00 uur tot 09.00 uur, voor Friesland en Groningen van 04.00 uur tot 10.00 uur. Het weerinstituut zegt dat er kans is op ongelukken door gladde wegen, fietspaden en voetpaden.

In het noorden is het in de nacht naar dinsdag regionaal koud genoeg voor sneeuwval, maar in de zuidelijke helft van het land valt een mix van regen en natte sneeuw. Dinsdagochtend valt op veel plaatsen neerslag, maar de sneeuwval lijkt zich te beperken tot het uiterste noorden en noordoosten.

Dinsdagmiddag valt op veel plaatsen in het land nog van tijd tot tijd neerslag. De temperatuur ligt dan op de meeste plaatsen op 3 of 4 graden, waardoor van sneeuw geen sprake meer zal zijn. Alleen in het uiterste noordoosten kan af en toe nog wat winterse neerslag vallen.