Economie

De Europese Commissie wil nog niet onmiddellijk reageren op de aankondiging van de Amerikaanse president Donald Trump over nieuwe staal- en aluminiumheffingen. Brussel verklaarde maandagochtend wel met een reactie te zullen komen om de EU-belangen te beschermen, maar pas wanneer er een gedetailleerde of schriftelijke toelichting van de maatregelen is.