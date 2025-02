ArcelorMittal daalt op Damrak na dreiging staalheffingen Trump

Economie

ArcelorMittal behoorde maandag tot de dalers op de Amsterdamse beurs. Beleggers verwerkten het dreigement van de Amerikaanse president Donald Trump om nieuwe importheffingen van 25 procent op staal en aluminium op te leggen. ArcelorMittal daalde 1,8 procent en het Duitse staal- en industrieconcern Thyssenkrupp verloor 0,6 procent in Frankfurt. Op de beurzen in Azië gingen aandelen van staalproducenten grotendeels omlaag, behalve die van staalbedrijven met activiteiten in de Verenigde Staten.