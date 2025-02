Door productie buiten China toe te voegen, kan Shein de maatregelen van president Donald Trump voor goederen uit ’s werelds op een na grootste economie omzeilen. Trump heeft onlangs een extra importtarief van 10 procent op Chinese goederen ingevoerd. Ook maakte hij een einde aan een regeling die het voor retailers als Shein en Temu mogelijk maakte belastingvrij pakketten naar de VS te sturen.

Er is nog wel veel onduidelijk. Trump zei zaterdag dat het afschaffen van de regeling nog even wordt uitgesteld. Ondanks de onzekerheid wordt Shein- en Temu-verkopers door logistieke dienstverleners gevraagd om bedragen vooraf te betalen om rekening te houden met mogelijke tarieven.

Nu zou Shein proberen zijn belangrijkste leveranciers te verleiden meer vanuit Vietnam te opereren. Om ze tot actie te bewegen zou Shein tot 30 procent hogere inkoopprijzen willen betalen, heeft Bloomberg van de bronnen vernomen. Een woordvoerder van Shein leek het bericht wel tegen te spreken. Tegenover Bloomberg ontkende hij via e-mail dat het Chinese bedrijf van plan is productiecapaciteit in Vietnam toe te voegen, zonder verder in detail te treden.