Rutte over dreigende Trump: kijk naar onderliggende boodschap

Rutte benadrukt dat hij in zijn rol als NAVO-chef niet alle ruimte heeft om commentaar te geven op NAVO-bondgenoten. Wel denkt hij dat het Trump niet zozeer te doen is om het in handen krijgen van Groenland, maar breder om het geopolitieke belang van het Noordpoolgebied. Door klimaatverandering kunnen bijvoorbeeld Russische of Chinese schepen daar in de toekomst makkelijker doorheen varen, wat bedreigend kan zijn voor de Verenigde Staten en Europa. Ook de zeldzame mineralen die onder de Groenlandse gletsjers gevonden worden, kunnen belangrijk zijn voor wapens of technologie.

Trump deelde al voor zijn aantreden plannen met grote geopolitieke gevolgen. Zo heeft hij inmiddels gezegd het Panamakanaal te willen overnemen, Canada te willen inlijven als 51e staat, en de controle over de Gazastrook te willen overnemen. Hier zou hij de „Rivièra van het Midden-Oosten” van willen maken, tot schok en afkeuring van veel landen.

Ook over deze plannen wil Rutte niet te veel kwijt: „Het is aan anderen om daar commentaar op te geven. Ik moet rolvast zijn.” Toch denkt hij ook hier dat men moet kijken „wat eronder zit”.