Ds. Terreehorst doet intrede in hersteld hervormd IJsselmuiden-Grafhorst

De dienst werd geleid door consulent ds. H. Van de Beek, die preekte over Lukas 24:47: „En in Zijn Naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden, onder alle volken, beginnende van Jeruzalem.” Het thema was ”Een Goddelijke opdracht”.

In de middagdienst deed ds. Terreehorst intrede vanuit 2 Korinthe 45:7: „Maar wij hebben deze schat in aarden vaten, opdat de uitnemendheid der kracht zij van God, en niet uit ons.” Thema was ”Een schat in aarden vaten”.

Aansluitend werd de predikant toegesproken door wethouder B. van den Belt namens de burgerlijke gemeente Kampen, door ds. K.J. Kaptein namens de centrale kerkenraad en de classis Noord en door ouderling W.F. Everts namens de gemeente en de kerkenraad. Ds. Terreehorst en zijn gezin werden tot slot nog toegezongen vanuit Psalm 132:6 en 8.

Ds. Terreehorst was sinds februari 2019 in deeltijd verbonden aan IJsselstein, zijn eerste gemeente. De hhg De Wijngaard te IJsselmuiden-Grafhorst was vacant sinds het afscheid van ds. H. Oussoren in september 2023. Deze predikant ging in 2021 met emeritaat, maar hij verleende daarna nog twee jaar pastorale bijstand in de gemeente.