Ds. Terreehorst neemt beroep aan naar hhg IJsselmuiden-Grafhorst

Ds. Terreehorst is sinds februari 2019 in deeltijd verbonden aan IJsselstein, zijn eerste gemeente.

Hhg ”De Wijngaard” te IJsselmuiden-Grafhorst is vacant sinds het afscheid van ds. H. Oussoren, in september vorig jaar. Ds. Oussoren was sinds 1986 predikant van deze gemeente, toen nog een vrij hervormde gemeente. In 2019 sloot zowel de predikant als de gemeente zich aan bij de Hersteld Hervormde Kerk. In 2021 ging ds. Oussoren met emeritaat. Daarna verleende hij nog twee jaar pastorale bijstand in de gemeente. Hij gaat er nog regelmatig voor in diensten.