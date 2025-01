Ds. Terreehorst neemt afscheid van hersteld hervormd IJsselstein

De predikant bepaalde zijn gehoor bij 2 Korinthe 1:20. Het thema van de preek was ”De beloften van God zijn zeker”.

Ds. Terreehorst werd toegesproken door scriba H. Kuijt namens de gemeente. De predikant werd Psalm 119:9 (in gewijzigde vorm) toegezongen.

Ds. Terreehorst was sinds februari 2019 in deeltijd verbonden aan IJsselstein, zijn eerste gemeente. De hhg De Wijngaard te IJsselmuiden-Grafhorst was vacant sinds het afscheid van ds. H. Oussoren in september 2023. Deze predikant ging in 2021 met emeritaat, maar hij verleende daarna nog twee jaar pastorale bijstand in de gemeente.