Ds. Ralevic op Balkanzendingsdag: „Zal ik u een Vriend aanbevelen?”

De Balkanzendingsdag werd gehouden in de Pieter Zandt Scholengemeenschap te Kampen en trok ongeveer 250 bezoekers.

Ds. Zoet, predikant van de hersteld hervormde gemeente in Garderen, opende dag met een meditatie over Johannes 4:26: „Ik ben het, Die met u spreekt.” Hij zei dat het nodig is dat Christus Zich bekendmaakt. „Hij is een verborgen Persoon. Hij wordt ons wel in de prediking aangewezen, maar wij zijn zo blind voor Hem.”

De ontmoeting tussen de Heere Jezus en de Samaritaanse vrouw was door God verordineerd, aldus ds. Zoet. „Het was het moeten van Gods welbehagen. Christus wil die vrouw ontmoeten, Christus wil ons ontmoeten.”

Deze Samaritaanse vrouw werd volgens de predikant vervuld met een zendingsgeest. „Dat is niet haar eigen geest, maar God de Heilige Geest.” Haar boodschap? „Kom en zie.”

Ds. Zoet: „Dan gaat het om Christus. Alles wat ik heb gedaan, wordt mijn dood, maar wat Hij heeft gedaan, wordt mijn leven.”

Beste Vriend

Ds. Zoet vertaalde de toespraak van ds. Cedo Ralevic, leider van het zendingswerk en hoofd van een theologische school in het Zuid-Servische Nis. De predikant sprak vanuit Spreuken en twee gedeelten uit het Johannesevangelie. Hij memoreerde het overlijden van ds. K. Veldman, de oprichter van Stichting Balkan Zending, vorig jaar.

Thema van de toespraak van ds. Ralevic was ”Jezus is de beste Vriend van zondaren”. De Heere Jezus geeft het gebod dat wij elkaar moeten liefhebben, aldus de predikant. „Zoals Hij ons liefgehad heeft, zo moeten wij elkaar liefhebben.”

Wie lid is van Zijn Kerk, moet zich volgens ds. Ralevic afvragen welk soort liefde hij heeft. „Er zijn veel egoïstische mensen en naamchristenen; mensen zullen ons herkennen aan ons leven. De Heere Jezus roept ons op om elkaar lief te hebben.”

Het is in deze wereld niet gemakkelijk om een echte vriend te vinden, zei de predikant. „Door de zonde is de betekenis van vriendschap kwijtgeraakt. De wereld is vol verdriet, omdat zij vol zonde is.”

Echte vriendschap vermindert de zorgen en versterkt de vreugde. „Als je werkelijk in grote nood bent en een echte Vriend wilt vinden, dan wil ik de Heere Jezus Christus aanbevelen. Welgelukzalig is de mens die de Heere Jezus Christus tot Broeder heeft.”

Dat is niet zomaar een mooie belofte, zei de Ralevic. „De Heere Jezus wil Zijn handen naar ons uitstrekken. Hij is een Vriend voor alle tijden en tot in de eeuwigheid.”

Bezeten

Ds. A. Vlietstra, hersteld hervormd predikant te Harskamp, stond stil bij Markus 5:1-20. „Die bezeten man was genezen en volgeling van de Heere Jezus geworden. Hij krijgt de opdracht om te gaan evangeliseren. Kunnen wij getuigen welke dingen God aan onze ziel heeft gedaan? Als het goed is, is er het verlangen dat het werk van de Heere verkondigd mag worden, dichtbij en ver weg.”

Dr. P. de Vries, emeritus predikant binnen de Hersteld Hervormde Kerk, vertelde hoe hij aan de theologische school in Servië lesgaf over de Psalmen. „Wat ook je nood is, hoe je je vreugde ook wilt verwoorden, er is altijd een Psalm waarmee je dit kunt doen.”

De Psalmen moet je allereerst „op de lippen” van de Heere Jezus leggen, zei dr. De Vries. „We kijken dan Gods eigen Zoon in het hart.” Wat betekent dat voor christenen? „Je zingt ze pas echt als je met een levend geloof in Jezus Christus bent ingeplant.”

Het kinderverhaal werd verteld door D.J. Koppelman, waarna ds. A. Verschuure, predikant van de gereformeerde gemeente te Genemuiden, de dag afsloot door te lezen uit Mattheüs 3:7-12.