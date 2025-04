„Grootste Bijbelbladzijde ter wereld” gedrukt ter ere van Gutenberg

De eerste bladzijde van het Johannesevangelie uit de Gutenbergbijbel is afgebeeld op een formaat van 5 bij 7,2 meter. De pagina is gedrukt door de internationale Gutenbergorganisatie, ter gelegenheid van de 625e geboortedag van Johannes Gutenberg (ca. 1400-1468), die de boekdrukkunst rond 1450 uitvond. Tussen 1452 en 1455 drukte Gutenberg de Vulgaat, de Latijnse Bijbeltekst. De Gutenbergbijbel is het eerste grote boek dat met behulp van de boekdrukkunst gedrukt werd.

Het formaat is afgeleid van de grootste industriële papierrollen. Het sjabloon werd samengesteld uit twaalf houten drukblokken. De inkt werd vervolgens op de pagina gedrukt door er met een auto overheen te rijden. Honderden mensen bezochten het evenement.

De originele Gutenbergbijbel is te zien in het Gutenberg-Museum in Mainz. Het grote formaat wordt binnenkort tentoongesteld in de Dom van Mainz, de stad waar Gutenberg geboren werd en overleed.