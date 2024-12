Ds. K. Veldman (HHK) overleden

Klaas Veldman werd geboren op 26 mei 1944 in Zwolle. Hij studeerde theologie in Groningen. In 1979 werd hij bevestigd als predikant in Leerbroek, daarna diende hij de gemeenten van Staphorst (1983) en Nederhemert (1987). In 1989 werd hij predikant in de Free Old Reformed Congregation van Mount Elgin in Ontario. In Canada diende hij eveneens de Springford Reformed Church.

Daarop volgden de gemeenten van Pretoria, Zuid-Afrika (1993), Plymouth, Verenigde Staten (1994), Harskamp (1996) en Grand Rapids, Verenigde Staten (2001). Van 2004 tot 2009 stond hij in Vriezenveen, waar met emeritaat ging.

Blij was de predikant daar niet mee: „een predikant wordt voor zijn leven geroepen”. Na zijn emeritaat deed ds. Veldman daarom nog pastoraal werk in de gemeenten van Alblasserdam en Papendrecht en sinds 2014 in het Canadese Springford. Daar hield hij op 10 november na 45 jaar predikantschap een afscheidsdienst. „Alle dingen zijn gereed” waren zijn laatste woorden tijdens die dienst.