Nederland beveiligde OPCW in Syrië, doet dat later mogelijk weer

Binnenland

Nederland heeft een bezoek van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) aan de nieuwe Syrische regering beveiligd, schrijven ministers Caspar Veldkamp (Buitenlandse Zaken) en Ruben Brekelmans (Defensie) in een brief aan de Tweede Kamer. Mocht de organisatie later weer Syrië bezoeken, dan zal Nederland ook de beveiliging verzorgen.