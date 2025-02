Taiwan: functionarissen naar VS om tarieven te bespreken

Techbedrijven in Taiwan, waar onder meer de grote chipfabrikant TSMC is gevestigd, worden geconfronteerd met de mogelijkheid dat Trump zijn dreigementen waarmaakt om tarieven op geïmporteerde chips in te voeren. Trump heeft vorig jaar gezegd dat Taiwan Amerikaanse chipactiviteiten heeft overgenomen.

Vrijdag zei Trump dat hij van plan is om volgende week nieuwe importheffingen tegen landen aan te kondigen. Om welke landen het gaat, werd niet bekendgemaakt. Trump heeft al importtarieven ingesteld op goederen uit China. Beijing heeft al vergeldingsmaatregelen genomen. Heffingen tegen Canada en Mexico werden na onderhandelingen met een maand uitgesteld. Trump dreigt ook de Europese Unie met heffingen op goederen van Europese makelij.

Kuo gaf geen verdere details over de voorbereidingen die zijn getroffen in aanloop naar eventuele Amerikaanse heffingen. Hij benadrukte dat Taiwan de beste partner van de Verenigde Staten is. Het land heeft herhaaldelijk gezegd dat zijn chipsector en Amerikaanse bedrijven een ‘win-win’ samenwerking hebben. TSMC bijvoorbeeld maakt chips voor onder meer Apple en Nvidia.

Taiwan heeft een groot handelsoverschot met de VS. De export van het eiland naar de VS bereikte vorig jaar een recordbedrag van 111,4 miljard dollar. Dat komt met name door de vraag naar hightechproducten zoals halfgeleiders.