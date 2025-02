L’Oréal-erfgename (71) stapt uit raad van bestuur

Economie

Françoise Bettencourt Meyers, de rijkste vrouw van Europa en erfgename en kleindochter van de oprichter van L’Oréal, stapt uit de raad van bestuur van het cosmeticabedrijf. De 71-jarige Bettencourt Meyers zit al 28 jaar in de raad en is sinds 2020 vicevoorzitter. Haar zoon Jean-Victor Meyers moet die functie in april overnemen, meldt het bedrijf bij het bekendmaken van de jaarresultaten.