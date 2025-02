Beleggers Philips claimen 800 miljoen euro om slaapapneu-affaire

Economie

Een groep van ruim honderd institutionele beleggers heeft een schadevergoeding van meer dan 800 miljoen euro geclaimd bij Philips. Het medisch-technologische bedrijf zou jarenlang gezondheidsrisico’s van zijn slaapapneuapparaten hebben verzwegen. Toen de problemen in 2021 bekend werden, is het aandeel flink gedaald en maakten aandeelhouders grote verliezen. De groep heeft Philips deze week een brief gestuurd over de claim.