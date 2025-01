De CGK krimpen, maar breiden wél het zendingswerk uit

Tussen de intensieve besprekingen over de toekomst van de CGK, die sterk verdeeld zijn over de kwestie ”vrouw in ambt”, stond donderdagmiddag een niet minder belangrijk punt op de synode-agenda in Nunspeet: buitenlandse zending.

Het draait in de kerk niet om de „spannende” discussie over vrouwen in het ambt, zei ds. W. van ’t Spijker, die maandag afscheid nam als zendingsconsulent van de CGK. „Het gaat om de voortgang van het Koninkrijk van God, om het gebed „Uw Koninkrijk kome.” Dáár mogen onze kerken een bijdrage aan leveren.”

De CGK, die ongeveer 67.000 leden tellen, treden toe tot het platform ”No Choice”, dat zich richt op het bereiken van onbereikte volken. Van de totale wereldbevolking heeft ongeveer 40 procent niet of nauwelijks toegang tot het Evangelie, terwijl meer dan 95 procent van de uitgezonden zendingswerkers in landen werkt waar het Evangelie al aanwezig is.

„Het is helemaal niet onredelijk om de leden van onze kerken te vragen om 5 cent per dag apart te leggen voor het werk van buitenlandse zending” CGK-deputaten buitenlandse zending

Vijf cent per dag

Hoeveel elk christelijk gereformeerd kerklid straks voor de zending gaat betalen, is nog niet duidelijk. Een commissie bekijkt hoe de plannen in het geheel van de zogenoemde omslagen passen. Als het aan deputaten buitenlandse zending ligt, gaat de bijdrage voor de zending per kerklid omhoog. Bij een verhoging naar 15,87 euro zou de begroting al sluitend zijn, maar deputaten vinden het „helemaal niet onredelijk om de leden van onze kerken te vragen om 5 cent per dag apart te leggen voor het werk van buitenlandse zending”.

Dat zou dus leiden tot een omslag van 18,25 euro per lid per jaar. „Als dan het ledenaantal van de kerken in de komende jaren minder zou zijn dan waar we nu mee gerekend hebben, zou dat voor de financiering van het werk van deputaten buitenlandse zending niet direct tot problemen leiden.”

Zorg en zegen

Buitenlandse gasten spraken de synode toe, waarbij ze een punt van „zorg” en een punt van „zegen” noemden. Voor ds. Rethabile Sibeko uit Botswana is het „een gebedspunt” om „jonge mannen te vinden die in de kerk van Christus kunnen werken.”

De CGK steunen de vertaling van de Bijbel in het Naro. Het Nieuwe Testament is gereed; er wordt nu gewerkt aan het Oude Testament. De San-mensen lijken meer belangstelling te hebben voor een audiobijbel dan voor een Bijbel op papier, zei ds. Sibeko. „Zo zit onze samenleving in elkaar: men vertelt elkaar graag verhalen.”

Een gast uit het Russische Tajmyr, waar de CGK evangelisten van niet-geregistreerde baptistenkerken steunen, vertelde over de voortgang van het Evangelie in Siberië. Een „gebedspunt” is dat in Rusland „de tijd van vervolging, die er vroeger was, terugkomt”. Hij wees op een nieuwe wet die erediensten in woningen verbiedt. „Bid dat we getrouw mogen blijven en een kerk kunnen bouwen.”

In Italië, Spanje en Albanië zijn de afgelopen tien jaar acht nieuwe kerkplantingen ontstaan. De Amerikaanse predikant Rob Krause, die al meer dan vijfentwintig jaar in een gemeentestichting in Fontanafredda in Italië werkt, riep op tot gebed. Als 10 procent van de leden van de CGK „volhardend” zouden bidden, dan zouden volgens hem„de verslagen van de broeders die we zojuist allemaal gehoord hebben nog veel mooier zijn”. Dat gebed van 7000 mensen brengt ook „de vreugde van de Heere in de eigen kerken. Stel je eens voor wat dat betekent voor lokale groei. Dát is wat we nodig hebben.”

Hij werkt in Italië. „Dus u zult het niet erg vinden dat ik een voorbeeld uit de wijnbouw neem. U bent bezorgd over het dalend aantal kerkleden. Misschien is de Wijngaardenier, de Vader, wel bezig om u te snoeien, om u te brengen tot een meer missionaire manier van kerk-zijn. Zodat Hij meer vruchten geeft.”

Zestien buitenlandse gasten zongen, elk in hun eigen taal, het lied ”Welk een vriend is onze Jezus”. De synodeleden ‘antwoordden’ met het zingen van Psalm 134:1, 2 en 3.

Daarna besloot de synode onder meer het zendingswerk in Isaan in Thailand uit te breiden naar het gehele land. Deputaten willen meer zendingswerkers naar Thailand uitzenden, „in (financiële) samenwerking met een plaatselijke kerk en een thuisfrontcommissie”. Er wordt gedacht aan onbereikte bevolkingsgroepen in de regio van de Mekong Delta. Ook zoeken de CGK een nieuw zendingsproject in Europa.

Alternatief plan

Het ochtendgedeelte van de vergadering was gewijd aan een eerste bespreking van het rapport van de commissie toekomst kerkverband. In de gedachtewisseling hierover verhelderde ds. W.E. Klaver zijn alternatieve voorstel. In dat plan, dat hij samen met ds. G.J. Post en ouderling J. Mauritz had gelanceerd, pleiten zij ervoor om in de CGK twee „onderscheiden afdelingen” te creëren.

In dit model „zijn kerken in de ene afdeling (te weten: gemeenten die de synodebesluiten inzake vrouw en ambt volgen, red.) niet verantwoordelijk voor het afwijken van synodebesluiten door kerken in de andere afdeling”. Kenmerkend voor het alternatieve plan is verder dat hierin beide afdelingen „gelijkwaardig zijn ten opzichte van elkaar”.

Ds. Klaver zei donderdagmorgen dat het alternatieve plan van hem en zijn collega’s niet was bedoeld als concurrent van dat van de commissie, maar „als volgend op dat van de commissie. Ons voorstel bedoelt een ongecontroleerde breuk in onze kerken te voorkomen, te weten als er voor het voorstel van de commissie toekomst kerkverband geen of onvoldoende draagvlak zou blijken te zijn.”

Draagvlak

Hoe groot dat draagvlak op deze synode is, werd donderdagmorgen nog niet duidelijk. Wel gaf synodepreses ds. P.D.J. Buijs aan wat volgens het moderamen verstaan moet worden onder voldoende draagvlak: „Steun van 80 procent van de afgevaardigden.”

Uit de eerste gedachtewisseling bleek donderdag dat er bij afgevaardigden nog veel vragen leven. Bijvoorbeeld over het voorstel van de commissie om de thema’s vrouw en ambt enerzijds en homoseksualiteit anderzijds te „ontkoppelen”. Dat houdt in dat de zogeheten interim-classes alleen bevolkt zullen worden met gemeenten die vrouwen in het ambt hebben bevestigd. Gemeenten die praktiserende homoseksuelen toelaten als ouderling of diaken maar die geen vrouwelijke ambtsdragers kennen, blijven in de reguliere classes.

Het eten en drinken is op de generale synode van de CGK zoals altijd weer tiptop in orde. Op de foto de vrouwen die deze week de koffie verzorgen. beeld RD, Anton Dommerholt

De consequentie daarvan is dat laatstgenoemde gemeenten vanwege hun afwijkende beleid vermaand kunnen blijven worden. Maar er is ook een andere kant, merkte ds. E.B. Renkema op: „Bijna zou je aan gemeenten die alléén op het punt van homoseksualiteit afwijken van synodale besluiten adviseren om dan ook maar snel vrouwen in het ambt te bevestigen, zodat ze in de interim-classes terechtkomen en niet meer vatbaar zijn voor vermaning en tucht…”

Inzegenen

Ds. J.G. Schenau, woordvoerder van de commissie toekomst kerkverband, merkte op dat zijns inziens „het gesprek over homoseksualiteit ook in interim-classes niet hoeft te verstillen”. Als voorbeeld noemde hij een gemeente die wellicht zou besluiten homorelaties in de kerk in te zegenen. „Zo’n gemeente kan te maken krijgen met revisieverzoeken, vanuit de eigen classis of vanuit een andere interim-classis.”

De vergadering kwam donderdagmorgen overigens niet verder dan een eerste informatieve vragenronde over het rapport van de commissie. Synodepreses ds. Buijs gaf aan dat de discussie hierover vrijdagmorgen en vrijdagmiddag zou worden voortgezet.