Impasse over toekomst CGK: hoe nu verder?

„Mensen voelen toch een beetje dat de fundamenten van het hele kerkverband wankelen,” stelt kerkredacteur Addy de Jong. „Wat dat betreft, zou je deze synode wel historisch kunnen noemen.” Volgens behoudende CGK-afgevaardigden staat het Schriftgezag op het spel. De Jong: „Maar dat ontkennen de broeders aan de andere kant van de kerk, die zeggen: „Volgens de gereformeerde hermeneutiek kun je ook tot een andere visie komen op het punt van vrouw en ambt.””

Doordat de revisieverzoeken niet zijn gehonoreerd, is het oorspronkelijke besluit over vrouwelijke ambtsdragers uit 2022 nu door de synode als „vast en bondig” verklaard. Dat betekent dat er geen revisieverzoeken meer kunnen worden ingediend over dit onderwerp. Dat leidt nog steeds tot verdeeldheid: waar behoudende gemeenten opgelucht reageren, voelen meer progressieve gemeenten zich niet gehoord.

Naast het besluit over vrouw en ambt stond ook de toekomst van het kerkverband op de agenda. Het plan om een ‘interim-structuur’ te vormen, waarin gemeenten met verschillende visies gescheiden, maar toch verbonden zouden blijven, werd ingetrokken wegens onvoldoende steun. Daarmee zou een ongecontroleerde breuk in de CGK dreigen. „We willen elkaar bereiken, maar we kunnen het niet meer,” citeerde synodevoorzitter ds. P.D.J. Buijs een eerdere afgevaardigde. Dat de emoties hoog opliepen, was volgens De Jong goed te merken in het slotwoord van de predikant: „Hij bleef meerdere malen steken vanwege de emoties. Hij ziet zijn eigen kerkverband, waarin hij al bijna 40 jaar predikant is, wankelen en dat grijpt er diep in.”

„Wat dan hoopvol is, is dat de kerk van Christus is en dat we alles van Hem moeten verwachten,” aldus kerkredacteur Maarten Stolk, die afsluit met de woorden van het synodemoderamen: „Laten we hier vooral biddend mee bezig zijn.”