Bewaar het Pand en Christelijk Gereformeerd Beraad tegen kerken: Splits je niet af

Bewaar het Pand schaart zich daarmee achter een brief die het moderamen (bestuur) van de synode van de CGK inmiddels naar alle gemeenten heeft gestuurd. „Wij ondersteunen deze dringende oproep van harte”, schrijft het bestuur van de stichting in een verklaring. „Het geestelijk heil van de kerken en van hun leden zal niet zijn gediend door incidentele en eigenmachtige stappen.” Een „ongeordend uiteenvallen” van de CGK noemt Bewaar het Pand „zeer onwenselijk”.

Het lukte de CGK niet een plan te bedenken voor de toekomst van het kerkverband. Het idee van de commissie toekomst kerkverband om interim-classes in te richten voor gemeenten die afwijken van de synodale besluiten over homoseksualiteit en vrouw en ambt, kreeg vrijdag in de synode onvoldoende steun. Het moderamen gaat zich met andere deskundigen bezinnen op een oplossing die „de minste schade” zal opleveren voor de CGK. De synode vergadert eind maart over hun voorstel.

„We moeten onder ogen zien dat onze Christelijke Gereformeerde Kerken in een crisis, dieper dan ooit, zijn terechtgekomen”, aldus Bewaar het Pand. „Die heeft naar onze mening niet als oorzaak dat een deel van de synodeleden liet blijken het voorstel van de genoemde commissie niet te kunnen dragen. Evenmin in het feit dat de synode eerder deze week met een aanmerkelijke meerderheid van stemmen de revisieverzoeken aangaande vrouw en ambt afwees.”

De oorzaak van de crisis in de CGK zoekt Bewaar het Pand vooral in de verschillende visies op „wezenlijke zaken van ons kerk-zijn. We praten nog wel met elkaar, maar tegelijkertijd ook veel langs elkaar heen.” De „jarenlange ontwikkeling van onderlinge vervreemding en verwijdering” kwam vrijdag „meer dan ooit” aan het licht, aldus de stichting. „Het vervult ook ons met schuld en schaamte.”

Tegelijk had de crisis volgens Bewaar het Pand voorkomen kunnen worden als gemeenten trouw waren gebleven aan Schrift, belijdenis en kerkorde. De stichting verwijst naar synodale uitspraken over homoseksuele relaties (2013) en vrouw en ambt (1998 en 2022), die „Bijbels en confessioneel” zijn. „Het verwijt dat elkaar houden aan deze consistente lijn een vorm van heersen zou zijn, is zeer ten onrechte.”

Moed

Dat het voorgestelde model van interim-classes is ingetrokken, getuigt van „moed en wijsheid”, vindt het Christelijk Gereformeerd Beraad (CGBeraad). In een terugblik op de „bewogen zittingsweek” van de generale synode van de CGK schrijft de stichting: „Het is intens verdrietig dat we er als kerken niet in zijn geslaagd om samen een weg te zoeken hoe we verder kunnen.”

De bekrachtiging van „de Bijbelse lijn over vrouw en ambt” door de synode stemt het CGBeraad tot „dankbaarheid”. De stichting blijft wijzen op „de noodzaak van een terugkeer van het geheel van onze kerken naar de bedding van gezamenlijk genomen besluiten, op basis van Schrift, belijdenis en kerkorde. Het is ingrijpend dat nu op synodaal niveau blijkt dat dit niet gezamenlijk mogelijk is.” Het beraad roept op tot verootmoediging.

Over de vraag ”hoe verder?” merkt het CGBeraad op „dat dit nog steeds aan de generale synode is. Er zal nu onderzocht moeten worden op welke wijze een ontvlechting een einde aan de huidige impasse kan maken. Hierin heeft het moderamen nu de leiding om in deze situatie alles te doen om de schade zoveel mogelijk te beperken.”

Voorbede

Het beraad onderstreept de oproep van de preses van de synode, ds. P.D.J. Buijs, om „niet plaatselijk al af te splitsen door eigen wegen te gaan. Dat zou leiden tot een ongeordend uiteenvallen en zal grote schade tot gevolg hebben. Er is nu rust en tijd nodig, zodat het moderamen kan doen wat het moet doen. Daarom roepen we op tot gebed voor de broeders en in het bijzonder om wijsheid voor hen.”

Met het oog op de komende zondag stelt het CGBberaad: „Laten we de nood van de kerken in de voorbede een plaats geven en daarbij de Koning van de kerk bidden voor de synode en onze kerken.”

Het CGBeraad werd opgericht na de afsluiting van de generale synode van de CGK in juni 2022 om zich „te bezinnen over de ontwikkelingen in onze kerken en de gevolgen van de genomen synodebesluiten voor onze kerken”. In het bestuur zitten onder anderen ds. A.A. Egas uit Damwoude (voorzitter) en ds. H.C. Bezemer uit Culemborg (secretaris).