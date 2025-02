Slowakije ontvangt Russisch gas nu via Turkije

„Het Russische exportbedrijf Gazprom heeft de gasleveringen aan SPP gedeeltelijk hervat”, meldde een woordvoerder van SPP aan het Franse persbureau AFP. „Ze worden via de zuidelijke route door TurkStream en via Hongarije naar Slowakije geleid.” TurkStream is een 930 kilometer lange gasleiding tussen Rusland en Turkije onder de Zwarte Zee.

Een overeenkomst die de gasstroom tijdens de oorlog tussen Rusland en Oekraïne had gegarandeerd, liep begin dit jaar af. Daardoor stopte de levering van gas aan Europa via Oekraïne. Volgens de Oekraïense president Volodymyr Zelensky kon op die manier worden voorkomen dat Moskou geld kon verdienen om de oorlog te financieren.

De Slowaakse premier Robert Fico, een van de weinige vertrouwelingen van het Kremlin binnen de EU, reisde eind vorig jaar naar Moskou om over leveringen te onderhandelen. Die reis leidde in januari tot landelijke protesten in Slowakije, waarbij tienduizenden mensen Fico opriepen af te treden.