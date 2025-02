Britse centrale bank verlaagt rente met kwart procentpunt

Economie

De Bank of England heeft het rentetarief in het Verenigd Koninkrijk met een kwart procentpunt verlaagd tot 4,50 procent. Dat is het laagste niveau sinds juni 2023. Met de lagere leenkosten wil de centrale bank de kwakkelende economie ondersteunen. Het is de derde renteverlaging in een jaar tijd. In augustus vorig jaar begon de Britse centrale bank met het verlagen van de rente.