Zeeland beperkt subsidie wolfwerende rasters tot twee regio’s

De provincie zegt dat aanvallen door wolven vorig jaar vooral in deze regio’s plaatsvonden. „Daarom zet het provinciebestuur nu in op bescherming in deze risicogebieden.” Bij de vorige ronde konden dierhouders uit heel Zeeland een subsidie aanvragen.

Net als vorig jaar zit er 95.000 euro in de subsidiepot. Dierhouders op Tholen en in Reimerswaal kunnen van 1 maart tot 1 mei een aanvraag voor financiële steun indienen. De provincie verstrekt per aanvrager een subsidie van maximaal 20.000 euro.

„Door de vorige subsidieronde zijn 3700 schapen beter beschermd tegen de wolf”, zegt gedeputeerde Wilfried Nielen (natuur). „Als landbouwhuisdierhouder ben je wettelijk verplicht om bescherming te bieden. Mijn oproep is dan ook: maak gebruik van de subsidie en bescherm je dieren. Het is jammer dat de wolf ons uiteindelijk veel geld gaat kosten, maar de wet is nu eenmaal de wet.”

Sinds 2021 zwierven er meerdere keren wolven door Zeeland. Tot nu toe waren er in de provincie dertien bevestigde aanvallen door een wolf op landbouwhuisdieren.