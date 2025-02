Moederbedrijf Biscoff-speculoos en Snelle Jelle boekt recordjaar

De omzet van het koekjesconcern steeg in 2024 met bijna 16 procent naar 1,2 miljard euro. De groei is vrijwel volledig toe te schrijven aan het feit dat Lotus meer zoetigheden verkocht. Onder de streep hield het bedrijf daar ruim 152 miljoen euro aan over, ongeveer 18 procent meer winst dan een jaar eerder.

Lotus Bakeries heeft plannen voor een nieuwe fabriek in Thailand om meer Biscoff-koekjes te kunnen maken, nu goed voor 56 procent van de omzet. De nieuwe productielocatie moet in het tweede kwartaal van volgend jaar volledig in gebruik zijn genomen. Op basis van de huidige capaciteit voor het maken van Biscoff-speculoos kan het bedrijf dit jaar een maximale volumegroei van 10 procent aan, aldus Boone.

Het bedrijf, waar ook de repen Nakd en Trek onder vallen, is van plan om de aandeelhouders flink meer dividend uit te keren. „Ondanks uitdagende marktomstandigheden blijft Lotus Bakeries een baken van winstgevende groei in de sector”, stelt Boone. Het bedrijf wil wereldwijd tot de top drie van koekjesfabrikanten behoren.

Bij Lotus Bakeries werken ruim 3300 mensen en het Belgische bedrijf, met een hoofdkantoor in het Vlaamse Lembeke, heeft een beursnotering aan de Brusselse aandelenbeurs. Het bedrijf werd in 1932 opgericht en staat bekend om zijn speculooskoekjes. Het verschil met speculaas, een typisch Nederlands product, is dat er in speculoos geen speculaaskruiden zitten, zoals nootmuskaat en kruidnagel. Vandaar de aanduiding ‘loos’.