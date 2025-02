Brabant focust op snel herstel twaalf natuurgebieden

Door stikstofproblemen ligt de vergunningverlening nu stil en moet stikstofruimte die beschikbaar komt als bijvoorbeeld een bedrijf stopt, nu eerst naar natuurherstel. In de donderdag gepresenteerde plannen geeft de provincie Noord-Brabant aan hoe de natuur en bodem in de gebieden versneld worden verbeterd. Duidelijkheid over wat waar nog wel kan en hoe is nodig, aldus Roijackers. „Als provincie scheppen we met het nu vastgestelde plan van aanpak duidelijkheid over randvoorwaarden en zorgen we dat versnellen naar uitvoering daadwerkelijk gaat plaatsvinden.”

Elk gebied krijgt een andere aanpak. Want „elk gebied heeft zijn eigen bijzondere kenmerken en prioriteiten”, aldus de gedeputeerde. Bij de uitvoering worden eerder ontvangen rijks- en Europese bijdragen en provinciaal geld ingezet. Ook van organisaties die in het landelijke gebied werken, zoals de waterschappen, wordt een financiële inzet gevraagd. „Door provinciale en andere geldstromen te combineren, ontstaan meer mogelijkheden om doelen te bereiken dan bij gescheiden inzet van middelen”, zegt Roijackers.

Het kabinet schrapte eerder het miljardenfonds voor de transitie van het landelijk gebied. In plaats daarvan komt er geld voor plannen voor ruimte en natuur. De Brabantse aanpak sluit daar volgens Roijackers goed bij aan.