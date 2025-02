Ondernemers ‘onverminderd negatief’ over ondernemingsklimaat

Economie

Ondernemers in Nederland zijn „onverminderd negatief” over het ondernemingsklimaat in ons land. Een ruime meerderheid (67 procent) vindt dat dit de afgelopen vijf jaar is verslechterd. Meer dan de helft verwacht op korte termijn ook geen verbetering. Daarvoor waarschuwen VNO-NCW en MKB-Nederland na een peiling onder 3100 ondernemers.