Utrecht kan plan voor prijzige verbouwing provinciehuis uitwerken

Onder de fracties die tegenstemden was de VVD. Fractievoorzitter Vincent Janssen stelde dat zijn partij meent dat er betere alternatieven zijn. VVD, Volt, UtrechtNu!, BBB en SGP riepen het college via een amendement op „de voor- en nadelen van een eventuele verhuizing naar een passend en duurzaam bestaand of nieuwbouwpand” in kaart te brengen. Dat gebouw zou dan bij voorkeur gelegen moeten zijn in de buurt van een knooppunt voor het openbaar vervoer.

Dit amendement werd met een nipte meerderheid aangenomen. Onder meer GroenLinks, PvdA en CDA stemden tegen. „De overheid moet de lead nemen bij verduurzaming en het goede voorbeeld geven”, zei CDA-Statenlid Martijn Koren. „Alternatieven zijn duurder of onwenselijk. Laten we de pleister er maar in één keer aftrekken.”

Gedeputeerde Has Bakker (klimaat) had eerder in een commissievergadering benadrukt dat als de Staten zouden instemmen met het verder uitwerken van het voorkeursscenario, dit nog niet betekent dat dit plan daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Het „go/no-go moment” volgt later, aldus Bakker.

In de Statenvergadering toonde Bakker er begrip voor dat een aantal fracties tegen de hoge kosten van het opknappen en verduurzamen van het provinciehuis aanhikt. Hij zegde toe dat er nog een „second opinion” komt op het voorkeursscenario dat het college verder gaat uitwerken. „En als we op een gegeven moment zien dat het spoor dat we hebben gekozen niet het wenselijke is, zullen we dat met de Staten delen.”