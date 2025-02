Celstraffen tot 24 jaar geëist voor roofmoord op oud-CDA-politicus in Kampen

„Hij is letterlijk voor niets om het leven gebracht”, zei de officier van justitie. Want bij de roofoverval op de in de binnenstad van Kampen wonende 84-jarige man werd niets buitgemaakt. Vier mannen houden op de avond van 16 oktober 2023 in een auto de wacht in het oude centrum van de Hanzestad terwijl een vijfde met een foto van Van den Heuvel op zijn telefoon op zoek gaat. De man is niet thuis, maar de verdachte ziet hem zitten in café De Lantaarn, zo’n 100 meter verderop. Pas als hij thuis is aangekomen, komen drie mannen in actie.

Het doel is namelijk om het slachtoffer thuis te overmeesteren, omdat geen van hen weet waar de vermeende buit ligt. Maar het slachtoffer verzet zich hevig. „Hij wilde schreeuwen maar heeft de kans niet gehad”, zou de 23-jarige Nashendrick W. later tegen de politie hebben gezegd. De mond van het slachtoffer wordt lange tijd dichtgedrukt. Als de overvallers vertrekken, is het slachtoffer vermoedelijk al overleden.

De vijf mannen zijn opgefokt en boos dat de klus niets heeft opgebracht als ze zich later die avond verderop in Kampen verzamelen. Eén ding valt vooral op, zegt de officier. „Geen van de mannen bekommert zich om het lot van het slachtoffer. Hij wordt liggend op de grond en bebloed achtergelaten." Twee dagen later wordt zijn ontzielde lichaam ontdekt door zijn schoonmaakster.

De 23-jarige Silvionie B. hoorde met 24 jaar de hoogste straf tegen zich eisen. Tegen Nashendrick W. (23) is 23 jaar geëist. Andere strafeisen variëren tussen zestien en achttien jaar cel. De mannen zijn volgens het OM ook verantwoordelijk voor een gewelddadige overval op een echtpaar in hun woning in Epe eind 2023.

Kampenaar Maas van den Heuvel was een van de mede-oprichters van CDA Kampen in de jaren zeventig. In Den Haag sprak hij geregeld op hoog niveau in zijn rol als voorzitter van de agrarische brancheorganisatie Cumela.

De rechtbank heeft drie dagen uitgetrokken voor de strafzaak.