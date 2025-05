Peiling: nieuwe maatregelen coalitie kunnen kiezers niet bekoren

Zo zijn erg weinig VVD-kiezers (6 procent) positief over de bijgestelde begroting en vindt 19 procent deze slecht. De rest heeft er geen mening over. Bij de PVV zijn meer kiezers positief (12 procent) en ongeveer evenveel (13 procent) noemt de besluiten slecht. BBB-kiezers zien de maatregelen nog het vaakst wel zitten: 22 procent terwijl 14 procent die slecht noemt. Ruim de helft van de VVD-kiezers en iets minder dan de helft van de NSC-kiezers vindt dat het kabinet lastige keuzes voor zich uit schuift. Veel minder kiezers van PVV en BBB, ongeveer een derde, ziet er ook uitstel in.

Het vertrek van NSC-leider Pieter Omtzigt uit de landelijke politiek deze week leidt niet tot grote verschillen in zetels die de partijen zouden halen als er nu Kamerverkiezingen zouden zijn. Zijn nieuwe partij begon eind 2023 met 20 zetels, maar stond al lange tijd op groot verlies. In vergelijking met vorige maand zakt NSC verder van 2 naar 1 virtuele zetel. De drie grootste partijen blijven in de peiling vlak bij elkaar: PVV 29 zetels, GroenLinks-PvdA 28 en VVD 26. Het CDA staat op 17 zetels (nu 5 in de Kamer) en ook D66 staat met 12 op winst (nu 9). PvdD heeft 6 virtuele zetels en de SP ook. Op 4 zetels staan nu BBB, DENK, FVD, JA21 (nu 1). Volt, CU en SGP staan alle op 3 zetels.

Verder blijkt uit de peiling dat slechts 17 procent van de kiezers tevreden is met het kabinet van Dick Schoof; 75 procent is ontevreden. BBB- en PVV-kiezers zijn het vaakst tevreden. Opmerkelijk is de bekendheid van Ingrid Coenradie als politicus. De PVV-staatssecretaris van Justitie wordt door zowel rechtse als linkse kiezers gewaardeerd. Ze krijgt een 6,8 als waarderingscijfer, hoger dan CDA-leider Henri Bontenbal die al tijden bovenaan stond met een 6,5. Coenradie is door NRC genoemd als mogelijke nieuwe lijsttrekker voor NSC, maar dit is niet bevestigd. Uit de peiling blijkt evenwel dat ze meer kiezers zou trekken dan andere NSC-politici.