„Iedereen was stil en boos”, zei de 40-jarige Ragender J. uit Zwolle maandag in de rechtszaal over het moment in de auto vlak na de overval. Er bleek namelijk helemaal geen geld in huis te liggen. Vijf mannen worden verdacht van de moord op en het overvallen van de man. Slachtoffer Van den Heuvel werd op de avond van 16 oktober 2023 geobserveerd terwijl hij in de kroeg zat. Op het moment dat hij thuiskwam, werd hij door drie man overvallen. „Het was een drukke weg. Een inbraak zou te veel opvallen”, zei J. hierover.

Het slachtoffer bleek te zijn gewurgd. De rechtbank in Zwolle trekt in totaal drie dagen uit voor de vermeende roofmoord.