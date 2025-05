Ministerie onderzoekt oorzaak van daling nieuwbouwvergunningen

„Voorlopig is de werkvoorraad vergunde woningen voldoende op peil en hopelijk is dit een tijdelijke dip”, laat een woordvoerder weten. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde donderdag dat het aantal nieuwbouwvergunningen begin dit jaar met 3500 is gedaald tot 12.500 ten opzichte van het eerste kwartaal van 2024. Ten opzichte van het laatste kwartaal van vorig jaar is de daling zelfs 7700.

In het eerste kwartaal van 2025 zijn evenveel woningen gebouwd als een jaar eerder, namelijk 15.600, aldus het ministerie. „De bouwdip lijkt hiermee eerder voorbij en minder diep dan vooraf gedacht.”