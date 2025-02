NXP: voorbereiden op eventuele handelsbeperkingen niet mogelijk

„We weten niet wat er precies aankomt”, zegt een woordvoerder. Daarom is het volgens hem ook niet mogelijk hierop in te spelen. Daarbij speelt mee dat het maken van een chip een proces van maanden is. Dat maakt het lastig op dagbasis te schakelen. „We kunnen de chipproductie niet zomaar versnellen of vertragen.”

Eventuele importheffingen kunnen natuurlijk wel leiden tot hogere prijzen en hogere prijzen kunnen de vraag naar producten remmen, erkent de woordvoerder. Maar NXP zal volgens hem in het geval er tarieven worden ingesteld ook moeten kijken naar de verwachte duur van zo’n maatregel en de impact op verschillende markten. „Wij zijn op heel veel markten actief.”

De voormalige halfgeleiderdivisie van Philips maakt chips voor tal van apparaten die in verbinding staan met het internet. De vraag naar sommige van die apparaten is erg gevoelig voor de stand van de economie.

NXP ziet zich wel genoodzaakt zich aan te passen aan de verslechtering van de markt voor bijvoorbeeld chips voor personenauto’s. Het bedrijf voorziet „een lichte krimp” van het personeelsbestand. Precieze cijfers zijn nog niet bekend, maar de onderneming verwacht dat „niet meer dan 5 procent” van de banen verdwijnt na forse groei van het aantal medewerkers in voorgaande jaren. Wereldwijd betekent dat een verlies van honderden arbeidsplaatsen. In Nederland wordt rekening gehouden met het verdwijnen van tientallen banen. NXP heeft in totaal ruim 34.000 mensen in dienst, onder wie zo’n 2500 in Nederland.

NXP kan gedwongen ontslagen niet uitsluiten, maar gaat wel kijken of de ingreep met natuurlijk verloop is op te vangen. „Sowieso denk ik niet dat mensen lang werkloos zullen worden gezien de grote vraag naar technisch personeel”, aldus de woordvoerder.