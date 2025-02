Recordaantal nieuwe molenaars erbij: ‘Hard nodig’

Volgens directeur Nicole Bakker van De Hollandsche Molen laat het aantal geslaagden zien dat er belangstelling is voor het molenaarsambacht. „Dit is ook hard nodig om de molens te laten draaien en malen”, zegt ze.

Ook voorzitter Eelco van Norren van Het Gilde van Molenaars zegt trots te zijn dat zoveel mensen „die gegrepen zijn door molens” het vak hebben geleerd. „Molens zijn levende monumenten die het meestal moeten hebben van actieve vrijwilligers. Met name in de regio kunnen we nog veel molenaars gebruiken.”

In Nederland staan ongeveer 1200 wind- en watermolens en er zijn volgens het Gilde van Molenaars tussen de 1600 en 1800 molenaars actief. De meeste van hen zijn vrijwilligers: er zijn enkele tientallen beroepsmatige korenmolenaars.

De opleiding tot molenaar duurt zo’n twee jaar, zegt een woordvoerster van het molenaarsgilde. Normaal gesproken halen ongeveer honderd mensen per jaar hun diploma, met afgelopen jaar dus een recordaantal van 110.

Volgens de woordvoerster is de belangstelling voor molens en het molenaarsambacht de afgelopen jaren toegenomen. Ook de coronaperiode heeft daarin een rol gespeeld, zegt ze. „Toen zijn mensen korenmolens weer gaan ontdekken. Er was weinig te doen, mensen gingen thuis dingen bakken en bij de molen meel kopen. Het is niet dé factor, maar wel een van de factoren in de toegenomen aandacht.”